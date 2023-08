Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Zeugen nach Angriff auf der Kerwe gesucht

In Haßmersheim startete am Freitag die viertägige Kerwe. In der Nacht auf Samstag musste vereinzelt die Polizei auf dem Fest in Erscheinung treten. Ein 63-Jähriger wurde gegen 23 Uhr in Gewahrsam genommen, da er trotz mehrfacher Aufforderungen seine Ex-Frau und ihre Begleiter nicht in Ruhe ließ und damit gegen das Gewaltschutzgesetz verstieß. Einige Stunden später mussten die Beamten erneut ausrücken, da eine Frau gegen 2 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei 17 Jahre alten Jugendlichen geraten war. Die Unbekannte kratzte eines der Mädchen im Gesicht, zerriss ihr Oberteil und riss ihr den Ohrstecker aus dem Ohr. Die andere Jugendliche wurde von ihr mit der Faust in Gesicht geschlagen. Die Angreiferin trug zur Tatzeit ein weißes Top und eine dunkelgraue Jeans. Ihre blonden Haare hatte sie zum Zopf frisiert. Außerdem hat sie Tätowierungen am rechten Unterarm. Zeugenhinweise auf die unbekannte Frau nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei, bei der ein 21-Jähriger verletzt wurde. Bei der Aufnahme des Vorfalls gingen einige Umstehende immer wieder die eingesetzten Polizeibeamten an. Einer davon zeigte sich besonders aggressiv, weshalb gegen den 22-Jährigen von den Beamten Pfefferspray eingesetzt werden musste. Die Besatzung eines Krankenwagens behandelte schließlich den bei der Prügelei verletzten jungen Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Samstag blieb es den gesamten Abend über friedlich.

Mosbach: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine 48-Jährige am Sonntagvormittag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau radelte vom Bahnhof Mosbach in Richtung Neckarelz als sie beim Überqueren stillgelegter Gleise ins Straucheln geriet und vom Fahrrad stürzte. Der Schaden am Fahrrad blieb mit knapp 100 Euro vergleichsweise gering.

Mosbach: E-Scooter gestohlen

Ein E-Scooter wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mosbach von Unbekannten gestohlen. Der Scooter der Marke MI war von seinem Besitzer in der alten Bergsteige auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt worden. Zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 5 Uhr am Sonntagmorgen müssen der oder die Diebe das Gefährt an sich genommen und entwendet haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell