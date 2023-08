Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorrad aus Garage gestohlen

Unbekannte verschafften sich am Samstagnachmittag Zutritt zu einem Grundstück in Wertheim und stahlen unter anderem ein Kraftrad. Die Täter gelangten gegen 16.30 Uhr in eine Garage in der Straße "Alte Vockenroter Steige" und entwendeten daraus ein Motorrad der Marke Ducati, zwei Motorradhelme sowie den Akku eines Rasentrimmers. Außerdem wurden mehrere Überwachungskameras beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 24.000 Euro. Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen des Diebstahls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Von Radlader erfasst - Mann tödlich verletzt

Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb ein 49-Jähriger am Samstagmorgen nach einem Arbeitsunfall. Zwei Bauarbeiter waren gegen 7.15 Uhr auf einer Baustelle an einem Gebäude in der Austraße beschäftigt. Einer der beiden Arbeiter, ein 50-Jähriger, fuhr mit einem Radlader auf dem Gelände. Der 49-Jährige führte zu diesem Zeitpunkt Arbeiten in der Nähe aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, überrollte der Radlader den 49-Jährigen. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann erlag am Nachmittag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Radlader wurde sichergestellt und ein Gutachter beauftragt.

Niederstetten: Kind kollidiert mit Pkw

Leichte Verletzungen erlitt ein 9-Jähriger am Samstagnachmittag in Niederstetten. Ein 68-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel Adam im verkehrsberuhigten Bereich der Vorbachzimmerner Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kreuzte der 9-Jährige mit seinem Rad die Fahrbahn aus einem Nebenweg von rechts kommend. Hierdurch kollidierte er mit dem Pkw. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 1.100 Euro.

