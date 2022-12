LPI-J: Diebstahl einer Simson S50

Weimar (ots) - Besonders dreist gingen gestern vier Männer in einem Supermarkt in der Erfurter Straße in Weimar vor. Sie beluden mit einer Selbstverständlichkeit zwei Einkaufskörbe mit überwiegend Non-Food-Waren im Wert von über 300 Euro und versuchten diese im Anschluss durch den Eingang wieder aus dem Geschäft zu schieben. Ein Mitarbeiter bekam das Vorgehen mit und sprach die Unbekannten an, welche in der Folge flüchteten. Die vollen Einkaufswagen ließen sie ...

