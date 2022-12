LPI-J: Angebranntes Essen verursacht Einsatz

Jena (ots) - In einem Wohnblock in der Naumburger Straße in Jena wurde am gestrigen Tag ein Einbruch in einen Keller gemeldet. Hier gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise in den Häuserblock und durchtrennten ein dortiges Vorhängeschloss. Aus dem angegriffenen Keller wurde eine Fotoausrüstung und Kleidung im mittleren dreistelligen Betrag entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei ...

