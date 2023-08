POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 26.08.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM HOHENLOHEKREIS

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Brand eines Wohnhauses

Am Freitag, 25.08.2023, gegen 22:45 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin den Brand eines Einfamilienhauses in der Mittleren Gasse in Künzelsau-Nagelsberg. Nachdem zunächst eine starke Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss bzw. im Dachgeschoss festzustellen war, schlugen bereits wenige Minuten später die Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Aufgrund der starken Beschädigungen durch den Brand ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Feuerwehren Künzelsau und Gaisbach waren mit 11 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen des Brandes auf das direkt daneben befindliche Nachbargebäude verhindern. An diesem entstand lediglich ein Sachschaden an der Außenfassade, welcher bislang noch nicht beziffert werden kann. Die Ursache für das Entstehen des Brandes ist noch unklar. Weitere Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

