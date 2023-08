Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Misslungener Einbruchsversuch in Rathaus - wer hat was gesehen?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 19 Uhr und 6 Uhr zu einem Einbruchsversuch in das Rathaus in Billigheim. Der oder die Täter beschädigten eine Tür bei dem Versuch diese aufzubrechen, konnten sie jedoch nicht öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06293 233 an den Polizeiposten Schefflenz.

Mosbach: Holzdiebstahl - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen Dienstag, den 15. August, und Sonntag Holz von einem Wiesengrundstück zwischen Neckarzimmern und Neckarelz. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Holzplatz und nahmen circa ein bis zwei Ster Holz mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizerevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell