Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall in einem Parkhaus in Neckarsulm und fuhr davon. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen im Parkhaus in der NSU-Straße geparkten Audi A5. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Unfall wegen E-Scooter-Fahrer? Zeugen gesucht

Nachdem ein 22-Jähriger am Mittwochnachmittag mit seinem Ford Transit in Heilbronn von der Fahrbahn abkam, sucht die Polizei Zeugen. Der Mann fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Würzburger Straße von Neckargartach kommend in Richtung Frankenbach. Nach Angaben des 22-Jährigen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein E-Sooter-Fahrer auf Höhe des dortigen Discounters quer über die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Um eine Kollision zu vermeiden, soll der Ford-Lenker nach links ausgewichen sein. Hierbei querte er die Gegenfahrbahn, überfuhr den Bordstein und rollte eine Böschung hinunter. Eine Gebäudeecke und ein angebrachtes Geländer stoppten die Fahrt des Fords. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der E-Scooter-Fahrer wird als junger Mann mit dunkler Kleidung beschrieben und war wohl mit einem Leihscooter der Marke "TIER" unterwegs. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Erneute Kontrollen der Arbeitsgruppe Poser und Raser (AG PuR)

15 Pkws wurden in der Nacht auf Freitag im Stadtgebiet Heilbronn durch die Arbeitsgruppe Poser und Raser des Polizeipräsidiums Heilbronn kontrolliert. Die Beamten setzten zwischen 18 Uhr und 1 Uhr ihren Kontrollschwerpunkt wieder auf Verstöße durch Poser und Raser. Hierbei wurden ein Rotlichtverstoß, zwei Handy- und fünf Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Außerdem wurden vier Platzverweise im Innenstadtbereich erteilt. Die Geschwindigkeitsmessungen fanden an der Oststraße, der Neckarsulmer sowie der Mannheimer Straße statt. Zwei Fahrer waren mindestens 31 km/h zu schnell und müssen neben dem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Einer der Fahrer war mit einem AMG-Mercedes mit 436 PS unterwegs. Der Spitzenreiter, ein 31-Jähriger mit einem ebenfalls hochmotorisierten Mercedes, erreichte in der Mannheimer Straße eine Geschwindigkeit von 80 km/h und überschritt die erlaubte Geschwindigkeit von 40 km/h somit um das Doppelte.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr einen Pkw in Heilbronn und flüchtete anschließend. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen auf dem Kundenparkplatz eines Möbelhauses in der Neckargartacher Straße geparkten Ford C-Max. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Brand in Wohnhaus

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache eines Brandes am Donnerstagmorgen in der Heilbronner Innenstadt. Gegen 9 Uhr begann der Küchenherd/Backofen in einer Küche des Wohnhauses in der Sülmerstraße erst zu qualmen und dann zu brennen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Zwei Personen wurden verletzt und mussten medizinisch untersucht werden. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Nach Auffahrunfall weitergefahren - Zeugen gesucht An der Kreuzung Urbanstraße/Cäcilienstraße in Heilbronn fuhr eine unbekannte Person am Donnerstagmorgen auf den vorausfahrenden Pkw auf und flüchtete. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Vermutlich streifte der Unbekannte mit seinem schwarzen Kombi den vorausfahrenden Audi A3 so leicht, dass der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall nicht bemerkte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese Personen, die Fahrerin oder der Fahrer des schwarzen Kombis werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Lauffen am Neckar: Fahrzeug aus Scheune gestohlen - Zeugen gesucht Diebe entwendeten unbemerkt ein Fahrzeug aus einer Scheune in Lauffen am Neckar. Zwischen Dienstag um 21 Uhr und Donnerstag um 12 Uhr begab sich der Täter oder die Täterin zu dem Anwesen in der Nordheimer Straße und öffneten die dortige Scheune. Im Inneren war der Ford Transit abgestellt. Die unbekannte Person setzte sich in den Wagen und fuhr davon. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben oder Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 bei der Polizei zu melden.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstag zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr einen Pkw in Ilsfeld und fuhr anschließend davon. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen in der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes in der Robert-Mayer-Straße geparkten Audi A3. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Obersulm: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person touchierte am Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr einen Pkw in Obersulm und flüchtete daraufhin. Die unbekannte Person schrammte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Willsbacher Straße geparkten BMW X1. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

