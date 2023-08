Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Exhibitionistische Handlung - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter manipulierte am Dienstag bei Niedernhall an seinem Glied, als eine 27-Jährige an ihm vorbeilief. Die Frau war gegen 17 Uhr auf dem Fußweg von Weißbach in Richtung Niedernhall unterwegs. Auf Höhe des Recyclinghofs und der Kläranlage traf sie den Mann, der auf dem Weg stand und sich zunächst umschaute. Die 27-Jährige lief weiter, als der Mann hinter einem Gebüsch verschwand. Als sie daran vorbeikam, sah sie, wie der Täter auf einer Bank saß und an seinem Glied manipulierte. Daraufhin lief die Frau in Richtung Weißbach zurück. Hierbei folgte ihr der Mann einige Meter, bis er wenig später in Richtung Niedernhall flüchtete. Der Unbekannte war oberkörperfrei und wird als 30 bis 40 Jahre alt, braun gebrannt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, breit gebaut und mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Er trug eine kurze neon-orange Hose. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 bei der Kriminalpolizei Künzelsau zu melden.

