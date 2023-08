Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Hochwertiger Lkw mit Kranaufbau entwendet

Ein Fahrzeug im Wert von rund 340.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch. Der Lkw der Marke DAF war auf dem Gelände einer Firma "Am Schloßberg" in Buchen abgestellt. Die Täter gelangten zwischen Dienstag gegen 20.30 Uhr und Mittwoch gegen 7 Uhr auf das umzäunte Gelände und stahlen auf unbekannte Weise den umgebauten Rechtslenker mit Kranaufbau. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Täter flüchten bei Einbruch - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in Mosbach einzubrechen, was der Besitzer verhinderte. Die Täter machten sich gegen 1.45 Uhr an einem Fenster im Hammerweg zu schaffen und versuchten dieses aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie die Scheibe ein und öffneten das Fenster. Da durch das Klirren der Bewohner des Gebäudes wach wurde, ließen die Täter wohl von ihrem Vorhaben ab und rannten in Richtung des Elzradweges davon. Die Täter werden als Jugendliche, etwa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und mit weißen Schuhen beschrieben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Walldürn: 30.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Mercedes und ein Ford Fiesta kollidierten am Mittwochnachmittag bei Walldürn. Die 64-jährige Fahrerin des Mercedes war gegen 16 Uhr von Geroldszahn in Richtung Glashofen unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße hielt sie zunächst verkehrsbedingt an. Zu diesem Zeitpunkt stand ein unbekannter Lkw-Lenker auf der Abbiegespur der Landesstraße 518 in Richtung Geroldszahn, der der Frau mit einem Handzeichen signalisierte, dass sie vorbeifahren könne. Hierauf fuhr die 64-Jährige in die Kreuzung ein und übersah dabei eine 21-Jährige, die neben dem Lkw mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße von Walldürn in Richtung Gottersdorf fuhr. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde die jüngere der beiden Frauen leicht verletzt. Am Ford entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell