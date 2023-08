Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher/A81: Reisebus ausgebrannt

Ein Reisebus brannte am Mittwochabend auf der A81 bei Neuenstadt am Kocher vollständig aus. Der Reisebus war gegen 18 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Kurz vor dem Tunnel Hölzern kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einer starken Rauchentwicklung. Zudem hinterließ das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen eine circa 500 Meter lange Ölspur. Beim Eintreffen der Streife stand der Reisebus auf der rechten Fahrspur und befand sich bereits im Vollbrand. Alle 49 Insassen des Busses konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug begeben und wurden durch den Rettungsdienst und das THW versorgt. Die Autobahn 81 musste während der Lösch- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Würzburg bis circa 2 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell