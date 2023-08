Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch, 16. August 2023, einen E-Scooter am Bahnhof in Lauda entwendete. Das Fahrzeug wurde gegen 18 Uhr mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Als der Besitzer gegen 23.15 Uhr zurückkam, war der Roller nicht mehr da. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Tauberbischofsheim: Betäubungsmittel im Schuh - Polizisten bei Durchsuchung verletzt

Leichte Verletzungen erlitten zwei Polizeibeamte bei einer Kontrolle am Dienstagabend in Tauberbischofsheim. Der 21-jährige Fahrer eines BMWs war gegen 20.20 Uhr gemeinsam mit seinem 22-jährigen Beifahrer auf der Wellenbergstraße unterwegs, als beide von einer Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim kontrolliert wurde. Hierbei ergab sich der Verdacht auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 21-Jährigen. Ein Urintest zeigte ebenfalls positiv auf Betäubungsmittel an, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Währenddessen wurde der 22-jährige Beifahrer durch eine weitere hinzugerufene Streife kontrolliert. Als dieser durchsucht wurde und Betäubungsmittel im Bereich seiner Füße entdeckt werden konnten, kickte und trat der Mann um sich, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Anschließend wollte er sich der weiteren Kontrolle entziehen und zu Fuß flüchten. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und ihm wurden Handschellen angelegt. Bei der weiteren Durchsuchung konnte Haschisch und Marihuana bei dem 22-Jährigen aufgefunden werden. Er wurde ebenfalls zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und seine Wohnung durchsucht. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er auf freien Fuß entlassen werden. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

