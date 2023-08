Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schreckschuss erschreckt Unbeteiligte

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Heinrich-Heine-Straße an der Kreuzung zum Emanuel-Geibel-Weg einen Mann, der mit einer Kurzwaffe mehrere Schüsse auf einen anderen Mann abgab. Da der Mann, auf den geschossen wurde, sich anschließend bester Gesundheit erfreute, kombinierte der Zeuge, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hatte. Außerdem erweckte die Situation den Anschein auf den Zeugen, dass sich die beiden Männer kannten. Der augenscheinlich unverletzte Geschädigte fuhr auf einem E-Scooter davon und wurde von Polizeibeamten nicht mehr angetroffen. Den Tatverdächtigen allerdings erblickten hinzugerufene Polizeibeamte in der Ludwig-Uhland-Straße und verfolgten ihn zu Fuß. Ihm gelang allerdings die Flucht im Bereich der verwinkelten Grünflächen der Wohnblöcke im Bereich des Theodor-Storm-Wegs. Er ist ca. 20-25 Jahre alt, von südländischem Erscheinungsbild, trug mittellange, wellige dunkle Haare, eine dunkelblaue Jogginghose mit weißen Streifen, ein dunkles Shirt, eine schwarze Umhängetasche sowie eine schwarze Pistole. Der Geschädigte wird als ebenso alt, stämmig und mit Vollbart beschrieben. Er hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei fand passende Schreckschusskartuschen am Tatort auf und ermittelt u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wer kann Angaben zur Identität der beiden Beteiligten und den Tatumständen machen? Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.

