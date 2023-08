Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW und Motorrad

Römerberg (ots)

Am 14.08.2023 gegen 11.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die Heiligensteiner Straße. Hinter ihm fuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer. Der Fahrer des PKW musste verkehrsbedingt wegen eines entgegenkommenden LKW anhalten. Um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr er ein Stück zurück und übersah dabei den hinter ihm befindlichen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 45-Jährige stürzte mit seinem Motorrad auf die linke Seite. Ein herbeigerufener Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung des Motorradfahrers. Das Krad musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell