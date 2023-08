POL-PDLU: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Otterstadt (ots) - Am Samstagabend kam es in der Speyerer Straße in Otterstadt gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Speyrer befuhr mit seinem Mercedes AMG die Straße zum Binsfeld in Richtung Speyrer Straße. Beim Einbiegen in die Speyrer Straße übersah er den BMW eines ...

