Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leichtverletzten Personen (03/1308)

Otterstadt (ots)

Am Samstagabend kam es in der Speyerer Straße in Otterstadt gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Speyrer befuhr mit seinem Mercedes AMG die Straße zum Binsfeld in Richtung Speyrer Straße. Beim Einbiegen in die Speyrer Straße übersah er den BMW eines 35-jährigen aus Otterstadt, der in der Speyrer Straße fuhr. Bei einem Zusammenstoß wurden zwei Insassen des BMW leicht verletzt. Auf Grund der hochwertigen Fahrzeuge dürfte sich die Gesamtschadenshöhe auf ca. 95.000EUR belaufen. Die Straße wurde für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

