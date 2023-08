Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung in der Innenstadt (07/1308)

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an einer Bar in der Heydenreichstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Hier schlugen ersten Ermittlungen zufolge drei Männer im Alter zwischen 39 Jahren und 66 Jahren auf einen 18-jährigen Speyrer ein. Dieser konnte sich jedoch zur Wehr setzen, sodass er nur leicht verletzt wurde. Die Täter wurden ebenfalls leicht verletzt und wurden durch einen Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Wer kann Hinweise zum Tatverlauf geben? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

