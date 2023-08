POL-PDLU: Uneinsichtige Frau legt Busverkehr lahm

Speyer (ots) - Am Donnerstagmittag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung Orts auswärts. An der Einmündung zum Holunderweg missachtete ein bisher unbekannter PKW Fahrer die Vorfahrt des Fahrradfahrers und ...

mehr