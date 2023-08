Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person, Zeugen gesucht (50/1108)

Speyer (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung Orts auswärts. An der Einmündung zum Holunderweg missachtete ein bisher unbekannter PKW Fahrer die Vorfahrt des Fahrradfahrers und bog aus dem Holunderweg nach links in die Spaldinger Straße ab. Damit es nicht zum Zusammenstoß kommt, musste der Fahrradfahrer eine Vollbremsung einlegen, sodass dieser über seinen Lenker stürzte und auf der Straße verletzt liegen blieb. Ermittlungen zufolge soll der Verkehrsunfall durch eine bisher unbekannte männliche Person beobachtet worden sein. Zudem habe ein unbekannter Ersthelfer die verletzte Person in eine nahegelegene Sanitätsstelle in Speyer-Nord gefahren.

Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Der Fahrradfahrer wurde nach der Erstbehandlung in der Sanitätsstelle durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ersten Untersuchungen zufolge blieb er glücklicherweise leichtverletzt.

Der PKW des Unfallverursachers wird wie folgt beschrieben: schwarzer BMW (SUV) mit Speyrer Kennzeichen. Im Fahrzeug befand sich lediglich der Fahrer, der wie folgt beschrieben wird: ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur, Glatze, rot-weißes Hemd. Zudem trug er eine Sonnenbrille.

Wir bitten den Zeugen des Verkehrsunfalls bzw. den Ersthelfer, sich bei der Dienststelle zu melden. Jeder für Sie noch so unbedeutende Hinweis kann für uns entscheidend sein.

Wer kann Hinweise auf den Täter oder den schwarzen BMW SUV bzw. zum Unfallhergang geben? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

