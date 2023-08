Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei unter Jugendlichen

Neuhofen (ots)

Durch einen Anwohner wurde am späten Donnerstagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in der Ludwigshafener Straße gemeldet. Vor Ort konnten schließlich mehrere Jugendliche angetroffen werden. Grund der Auseinandersetzung der insgesamt zehn Jugendlichen war wohl vorliegende Differenzen im Zusammenhang mit bestehen Vereinszugehörigkeiten zweier regionalen Fußballmannschaften. Gegen einen 16-jährigen aus Altrip wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Da er im Rahmen der Kontrolle die eingesetzten Beamten zudem noch beleidigte, erwartet ihn eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung. Bei der Überstellung des 16-jährigen an einen Erziehungsberechtigten versuchte er weiter die Beamten zu beleidigen, was jedoch von dem Erziehungsberechtigten durch Zuhalten des Mundes verhindert wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell