Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruch in Vereinsheim mit Täterfestnahme

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 11.08.2023, gegen 00.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Einbruch in das Vereinsheim in der Jahnstraße gemeldet. Das Vereinsheim wurde sodann durch mehrere Streifen umstellt. Der Täter, ein 23-jähriger Mann aus Frankenthal, konnte beim Verlassen des Gebäudes widerstandslos festgenommen werden. Er wurde zunächst zur Dienststelle verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell