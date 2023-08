Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Mutterstadt (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neustadter Straße konnten bei einem 21-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Mutterstadt drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Zudem war an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen weiterer Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass der von dem 21-jährigen gefahrene E-Scooter in Mannheim gestohlen wurde. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Rollers wurde der 21-jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahl und Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell