Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Unbekannte entwenden schwarzen Mercedes-Benz

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (05.07.) in Selm zwischen 19:00 und 23:45 Uhr einen schwarzen Mercedes-Benz entwendet.

Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen UN-A 330 stand in einer Garageneinfahrt an der Kreisstraße in Höhe des Kreisverkehrs Kreisstraße/Beifanger Weg/Landsbergstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

