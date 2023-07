POL-UN: Unna - Ingewahrsamnahme, Strafanzeigen, Sicherstellungen und Bürgergespräche bei Sondereinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Kamen (ots) - Auseinandersetzungen auf einem Fest an der Mittelstraße in Kamen haben seit Samstagabend (01.07.) für Einsätze der Polizei gesorgt. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten erfasst. Vier Personen mussten überwiegend leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Darüber hinaus gab es eine Ingewahrsamnahme. Im ...

