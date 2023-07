POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Werne (ots) - In ein Zweifamilienhaus an der Straße Blasum drangen unbekannte Täter am Donnerstag (29.06.2023) ein. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr hebelten sie die Haustür zur Wohnung im Obergeschoss auf und schlugen eine Fensterscheibe der Erdgeschosswohnung ein. Beide Wohnungen wurden durchsucht. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Schmuck und Parfüm. Wer hat Verdächtiges bemerkt? ...

