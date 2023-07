POL-UN: Unna - Unbekannte Täter nach Firmeneinbruch flüchtig - Zeugen gesucht

Kamen (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Dienstag (27.06.2023) in ein Mehrfamilienhaus Am Galgenhof ein. In der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr hebelten sie zunächst die Haustür und anschließend eine Wohnungstür im 1. Obergeschoss auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

