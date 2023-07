Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tatverdächtiger nach Einbruchserie in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Nach einer Einbruchserie im Unnaer Stadtgebiet hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag (04.07.) einen Tatverdächtigen festgenommen.

Gegen 2.40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Person auf der Schäferstraße auf, deren Erscheinungsbild mit der Beschreibung eines bis dahin unbekannten Täters diverser Straftaten zuletzt korrespondierte. Nach kurzer Observation kontrollierten die Polizeibeamten den Mann, bei dem es sich um einen italienischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in der vorübergehenden Unterkunft des Beschuldigten stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Diebesgut sicher. Die Gegenstände stammen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge aus Einbrüchen in den vergangenen Wochen in Unna - unter anderem in zwei Friseursalons, ein Modegeschäft, einen Lebensmittelmarkt und einen Dönerimbiss.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 36-Jährige heute (05.07.) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

