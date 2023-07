Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handtaschenraub am Flughafenbahnhof: Bundespolizei fasst Täter!

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Montagabend (10. Juli 2023; gegen 18:00 Uhr) wurde die Bundespolizei über einen Handtaschenraub im Bereich des Flughafenbahnhofs informiert. Unmittelbar entsandte Kräfte trafen vor Ort die 88-jährige Geschädigte an, die im Zuge der Tatbegehung gestürzt war und sich hierbei eine Kopfverletzung sowie Hautabschürfungen zugezogen hatte. Sie wurde durch verständigte Rettungskräfte medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch eine zuvor erfolgte Personenbeschreibung sowie eine durchgeführte Kameraauswertung konnte unmittelbar eine Nahbereichfahndung durch die Bundespolizei ausgelöst werden, die zur Identifizierung und Ergreifung des Täters noch am Flughafen führte. Bundespolizisten nahmen den deutschen Staatsangehörigen fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde der 23-Jährige wegen Raubes beanzeigt. Die Handtasche der Geschädigten sowie deren Portemonnaie, Bargeld und EC-Karten konnten durch die eingesetzten Beamten sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene dem Polizeigewahrsamsdienst der Stadt Köln überstellt.

