Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Viersen

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag, 11. Juli 2023 um 9:30 Uhr, am Bahnhof Viersen einen 27-jährigen Rumänen verhaftet. Der Mann war Fahrgast der Regionalbahn RE 13 auf der Strecke von Viersen nach Venlo. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft München I mit einem Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wird. Hiernach muss der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 200 EUR bezahlen. Weiterhin lagen noch zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung vor. Da der Rumäne die fällige Geldstrafe nicht bezahlen kann, wird er zur Verbüßung der 20-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Moers-Kapellen gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell