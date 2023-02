Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Kaminbrand im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am 15.02.2023 um 07:37 Uhr, per Notruf 112, über einen Kaminbrand in einem Gebäude in der Straße Ball im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach informiert.

Die Leitstelle entsandte umgehend die hauptamtlich besetzte Feuerwache 2 und die Einheit 8 -Herkenrath- der Feuerwehr Bergisch Gladbach zur Einsatzstelle. Aufgrund der vorgefundenen Lage, insbesondere der baulichen Gegebenheiten, drohte der Brand im Kamin auf das Wohngebäude überzugreifen. Der Bewohner konnte sich selbstständig aus dem Gefahrenbereich begeben und blieb unverletzt. Sofort veranlasste der C-Dienst der Feuerwache 2 eine Alarmstufenerhöhung und beorderte die hauptamtliche besetzte Feuerwache 1, einen Rettungswagen und den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) zur Einsatzstelle. Weiterhin wurde mittels D-Rohr ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz eingeleitet und mittels Drehleiter versucht den Kamin frei zu kehren. Leider war der Kamin im oberen Bereich durch Ruß komplett verschlossen, sodass der inzwischen eingetroffene B-Dienst, in Absprache mit dem Bezirksschornsteinfeger, den Kamin von Innen öffnen ließ. Die Glutnester konnten so aus dem Kamin entnommen werden und wurden mittels Schuttmulden ins Freie verbracht und dort abgelöscht. Um den Schaden durch Brandgase möglichst gering zu halten, wurden Hochleistungselektrolüfter eingesetzt. Aufgrund der längeren Einsatzdauer, stellte der LZ 7-Stadtmitte- auf der Feuer- und Rettungswache 1 den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Gegen 10 Uhr konnte das Feuer in Gewalt gebracht werden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und der guten technischen Ausstattung (u.a. Akku-Elektrolüfter) konnte das Gebäude gehalten werden. Lediglich zwei Räume sind momentan nicht bewohnbar. Der Rest des Gebäudes kann weiter genutzt werden.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. ----------------------------------------------------------------------- Eingesetzte Einheiten

Feuer- und Rettungswache 1 und 2, B-Dienst 1 (Einsatzführungsdienst), Einheit 8, Löschzug 7, ein Rettungswagen, Polizei ---------------------------------------------------------- -------------

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach