FW-GL: Bergisch Gladbacher Tollitäten zu Gast bei der Feuerwehr - Einladung zum Fototermin - Montag, 6. Februar 2023 - 16:00 Uhr

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag, 6. Februar 2023 besuchen traditionell das Bergisch Gladbacher Dreigestirn und das Kinderdreigestirn die Feuerwehr Bergisch Gladbach an der Feuer- und Rettungswache 1 in der Stadtmitte.

Einige interessante Aufgaben - u. a. eine Fahrt mit der Drehleiter in den jecken Himmel von Bergisch Gladbach - warten auf die Tollitäten um im Anschluss das begehrte Ehrenzertifikat der Feuerwehr für brandschutztechnische Kenntnisse zu erlangen.

Zur Berichterstattung in Wort und Bild laden wir Sie herzlich ab 16:00 Uhr ein.

Anschrift:

Feuerwehr Bergisch Gladbach Feuer- und Rettungswache 1 Pafffrather Str. 175 51465 Bergisch Gladbach

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell