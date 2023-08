Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein, Lügen haben kurze Beine

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Ford-Fahrer die Heinrich-Heine-Straße in Richtung des Emanuel-Geibel-Wegs und passierte auf Höhe der Hausnummer 11 eine Engstelle. Beim Passieren der Engstelle streifte er die linke Fahrzeugseite des verkehrsbedingt wartenden PKW einer 20-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Eine Polizeistreife wurde gerufen. Vor Ort stellte sich den Beamten ein 45-jähriger Mann als Fahrer des Ford vor, mutmaßlich um den 56-Jährigen vor einer Strafe zu schützen. Wie sich herausstellte, war der 56-Jährige nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wies zudem einen Atemalkoholwert von 0,55 Promille auf. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 56-jährigen Fahrer und übergaben dessen Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten. Den 56-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 45-Jährigen besteht der Verdacht der versuchten Strafvereitelung.

