Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung von Polizeibeamten

Mutterstadt (ots)

Am heutigen Vormittag wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Oggersheimer Straße, im Bereich der Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 20-Jähriger einem 46-Jährigen ein vermutlich gefälschtes Smartphone verkaufen wollte. Aus diesem Grund entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. In deren Verlauf zog sich der 20-Jährige Schürfwunden zu. Vor Ort wurde das vermutliche Plagiat, sowie die dazugehörige Rechnung sichergestellt. Hierauf beleidigte der 20-Jährige die Polizeibeamten lautstark und filmte diese mit seinem eigenen Smartphone. Auch dieses Smartphone wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen beide Beteiligte wird nun ermittelt. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

