Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher (26/1108)

Speyer (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Tullastraße. Hier kam ein bisher unbekannter Fahrer eines Sprinters oder Sprinterähnlichem Fahrzeug der Farbe Weiß aus unerklärlichen Gründen in den Gegenverkehr und streifte hierbei einen Mercedes Vito eines 23-jährigen Fahrers aus Mannheim. Der Sachschaden am Mercedes Vito beläuft sich auf schätzungsweise 10.000EUR. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt mit Dreitagebart.

Wer kann Hinweise auf den Täter bzw. zum Unfallhergang geben oder hat ein Fahrzeug mit entsprechendem Streifschaden festgestellt? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell