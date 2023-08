POL-PPKO: Gefährliche Körperverletzung in der Firmungsstraße - Zeugen gesucht!

Koblenz (ots) - In einer Schule am Friedrich-Ebert-Ring wurde am Wochenende, zwischen dem 28.07.2023 und dem 31.07.2023, eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen der Kellerfenster Zugang und entwendeten einige Elektroartikel und eine Schulbank. Den Gesamtumständen nach handelt es sich um ein typisches jugendliches Verhalten. Unter anderem wurden auch Gegenstände umhergeworfen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 ...

