POL-PPKO: E-Scooter-Fahrerin fährt Fußgängerin an

Koblenz (ots) - Es kam zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rübenacher Straße in Koblenz-Metternich. Die Rettungskräfte sind aktuell im Einsatz. Zurzeit sind beide Fahrtrichtungen der Rübernacher Straße zwischen der Trierer Straße und der Winninger Straße gesperrt. Wir bitten die Brandörtlichkeit weiträumig zu umfahren. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle Paul-Moritz Friedrich ...

