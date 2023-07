POL-OG: Rust - "Angetrunkene Radler"

Bühl (ots) - Vergangenen Sonntag ereignete sich auf einem Lkw-Parkplatz der A5 in Höhe Bühl ein Dieseldiebstahl. Im Zeitraum von Sonntagabend auf Montagnacht sollen noch bislang unbekannte Personen den Tank eines parkenden Lastwagens mittels nicht definiertem Werkzeug aufgebohrt und etwa 700 Liter Dieselkraftstoff entwendet haben. Zeugen, die in besagtem Zeitraum, an beschriebener Örtlichkeit verdächtige Personen ...

