Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Dieseldiebstahl, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Vergangenen Sonntag ereignete sich auf einem Lkw-Parkplatz der A5 in Höhe Bühl ein Dieseldiebstahl. Im Zeitraum von Sonntagabend auf Montagnacht sollen noch bislang unbekannte Personen den Tank eines parkenden Lastwagens mittels nicht definiertem Werkzeug aufgebohrt und etwa 700 Liter Dieselkraftstoff entwendet haben. Zeugen, die in besagtem Zeitraum, an beschriebener Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle in Bühl unter der Telefonnummer: 07223 80847 - 0 gebeten.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell