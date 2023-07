Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Autofahrer bestohlen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Freitagmittag wurde ein 72-jähriger Mann auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Okenstraße von einer fremden Person aufgefordert Geld zu wechseln, woraufhin ihm anschließend von dem Fremden offenbar Bargeld aus seiner Brieftasche entwendet wurde. Gegen 13:30 Uhr öffnete ein Mann die Beifahrertür des 72-Jährigen und fragte ihn ob er im Geld wechseln könnte. Als der Autofahrer seinen Geldbeutel aus der Tasche holen wollte, um dem Mann das Geld zu wechseln, soll dieser an die Fahrertür gekommen sein und in seine Brieftasche gegriffen haben. Anschließend habe der Autofahrer den Mann zum Gehen aufgefordert. Später bemerkte der 72-Jährige, dass ihm Geldscheine aus seiner Brieftasche entwendet wurden. Hierbei soll es sich um mehrere Hundert Euro handeln. Der unbekannte Mann soll am linken Unterarm ein Tuch getragen haben. Er hatte eine blau/graue Jeans an und trug helle Oberbekleidung. Außerdem wies der zwischen 40 und 45 Jahre alte Fremde ein gepflegtes Erscheinungsbild auf und sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Mannes geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0781 21 - 2200 gebeten.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell