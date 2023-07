Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Einbruch in Restaurant, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Einer bislang unbekannten Person gelang es in der Nacht zum Samstag in ein Restaurant im Allmendweg einzubrechen. Gegen 1 Uhr hebelte der Langfinger die Schiebetüren des davorliegenden Gartencenters auf, um so in den Restaurantbereich zu gelangen. Durch den daraus ausgelösten Alarm, eilten mehrere Polizeistreifen und eine Polizeihubschrauber an den Tatort. Noch vor deren Eintreffen gelang es dem Einbrecher, mit seiner Beute zu entkommen. Darunter befand sich ersten Erkenntnissen ein Tresor und die Trinkgeld-Spardosen des Personals. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zur genannten Zeit an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592 - 0 gebeten.

/se

