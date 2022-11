Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Höchst (ots)

Auf Schmuck hatten es Diebe bei einem Einbruch im Laufe des Montags (28.11.) in Höchst im Odenwald abgesehen. Durch die aufgehebelte Terrassentür waren die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr in das Einfamilienhaus in der Schillerstraße eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck. Mit dem Diebesgut ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und prüft einen Zusammenhang mit einem weiteren, gleichgelagerten Fall in der Dr.-Kornmesser-Straße. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.

