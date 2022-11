Viernheim (ots) - Nach einem Einbruch die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeit von Sonntagabend (27.11.) bis Montagabend (28.11.) hat die Bergsträßer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Gegen 21.30 Uhr am Montag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Anwesen in der Lise-Meitner-Straße eingedrungen waren. Im Inneren wurden ...

mehr