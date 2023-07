Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Erfolgreiche Suche nach vermisster Heimbewohnerin!

Offenburg (ots)

Ein glückliches Ende fand die Suche nach einer 81-jährigen Rentnerin am frühen Samstagmorgen aus dem Bereich Bietigheim. Die Heimbewohnerin hatte in den Abendstunden des Freitags die Einrichtung zu Fuß verlassen und offensichtlich nicht mehr nach Hause gefunden. Intensive Suchmaßnahmen von Beamten des Polizeireviers Rastatt, auch mit Unterstützung der Diensthundeführerstaffel Rheinmünster und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, führten bis spät in die Nacht nicht zum Auffinden der betagten Seniorin. Geplant war nun die Suche mit Unterstützung der Suchhunde der Rettungsleitstelle am Samstagmorgen fortzuführen. Glücklicherweise wurde die vermisste Person dann früh morgens in der Nähe des Wasserwerkes Rheinwald bei Elchesheim von einer Radfahrerin aufgefunden. Die unterkühlte Heimbewohnerin wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von der fürsorglichen Ersthelferin mit dem "Nötigsten" versorgt. Mit ihrem eigenen Körper spendete die beherzte Velofahrerin der Rentnerin die lebenserhaltende Wärme! Sehr übermüdet aber offensichtlich unverletzt konnte die Rentnerin wenig später in die Hände der dankbaren Angehörigen übergeben werden.

/DLF

