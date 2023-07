Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Mit gleich mehreren Anzeigen sieht sich ein mutmaßlicher Vandale konfrontiert, nachdem er am späten Donnerstagabend einer Polizeikontrolle unterzogen wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 18-Jährige kurz nach 23 Uhr einen Kanaldeckel aus der Bodenverankerung gehoben und damit die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Lange Straße zerstört haben. Laut Zeugen habe er sich anschließend in Richtung Stegermattstraße vom Tatort entfernt, wo er wenige Minuten später von ausgerückten Kräften des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden konnte. Im Zuge der Festnahme leistete der Heranwachsende massiven Widerstand und bespuckte die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter. Eine Nacht im Polizeigewahrsam und entsprechende Strafanzeigen sind die Folgen seiner Entgleisungen.

