Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: K 4185

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Frauen nach Auffahrunfall leicht verletzt - rund 7000 Euro Sachschaden

K 4185 / Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:10 Uhr war eine 51-jährige Fiat-Fahrerin auf der K 4185 von Flinsbach kommend in Richtung Neckarbischofsheim unterwegs, als sie an der Zufahrt zu einem Feldweg in diesen einbiegen wollte. Eine hinter ihr fahrende, 20-jährige VW-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. In der Folge lösten die Airbags im VW aus. Beide Frauen wurden leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell