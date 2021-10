Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wenn der Tag so beginnt ... Verhaftung auf offener Straße

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.10.2021, 00:03 Uhr

Ort: Zweibrücken, Alte Ixheimer Straße. SV: Im Rahmen ihres Streifendienstes erkannte eine Funkstreifenbesatzung einen 46-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war. Da den Beamten bekannt war, dass gegen den Mann ganz aktuell ein Haftbefehl über 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe erlassen worden war, nahmen sie ihn vor Ort fest und gaben ihm Gelegenheit, die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 900 EUR aus einem Verfahren wegen Diebstahls abzuwenden. Da dies dem Festgenommenen nicht möglich war, wurde er in die JVA Zweibrücken eingeliefert. |pizw

