POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Verstoß gegen das Waffengesetz

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nach einem Vorfall am heutigen Freitag kurz nach Mitternacht gegen einen 40-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann gegen 0.30 Uhr in der Lammstraße mit einem 22-Jährigen in Streit geraten sein. In der Folge soll er seinen 18 Jahre jüngeren Kontrahenten mit einer Pistole bedroht haben. Im Zuge einer anschließenden Polizeikontrolle stellten die Ermittler bei dem 40-Jährigen eine ungeladene Luftdruckpistole sicher. Bei dem Streit wurden niemand verletzt.

