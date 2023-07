Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hund bei anhaltender Hitze im Auto zurückgelassen

Meiningen (ots)

Am Nachmittag des 15.07.2023 parkte eine 55-jährige Frau ihren PKW auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Meiningen ab. Dabei ließ sie ihren Hund bei Temperaturen von über 30 Grad Celcius und direkter Sonneneinstrahlung im verschlossenen PKW zurück. Die Fenster der Fahrer- und Beifahrertür waren zwar eine Hand breit geöffnet, änderte jedoch nichts an der immer weiter steigenden Temperatur im überhitzten PKW. Bei eintreffenden der hinzugerufenen Polizeibeamten hechelte der Hund bereits stark. Nachdem die Polizeibeamten die Hundebesitzerin ausfindig machen konnten, wurde der Hund umgehend aus dem Fahrzeug befreit. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In diesem Zusammenhang erfolgt nochmal der Hinweis, dass bei derartigen Temperaturen keine Kinder und Haustiere im Fahrzeug zurückgelassen werden dürfen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell