LPI-SHL: Brand einesw Feldes

Brotterode (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwochvormittag bis Donnerstagmorgen in eine Garage und ein Nebengebäude in der Siedlerstraße in Brotterode ein. Sie entwendeten zwei faltbare E-Bikes der Marke "Qingbang" und verschwanden danach unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0180876/2023 bei der Polizeiinspektion ...

mehr