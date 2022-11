Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit Pyrotechnik beworfen

Warendorf (ots)

Ein 24-Jähriger aus Everswinkel wurde am Sonntag, 27.11.2022, gegen 04.05 Uhr, auf der Freckenhorster Straße in Warendorf in Höhe einer Gaststätte von einem bislang unbekannten Mann mit Pyrotechnik, einem sogenannten "China-Böller", beworfen.

Um nicht verletzt zu werden hob er den Böller auf um ihn wegzuwerfen. In diesem Moment explodierte der Böller in seiner Hand. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen an der Hand, Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Mann wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, 185 cm groß, kurze dunkle Haare und osteuropäischen Phänotyps. Er war bekleidet mit einer dunklen, vermutlich braunen oder grünen Übergangsjacke und dunkler Jeans.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

