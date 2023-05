POL-NE: Cannabispflanzen in Wohnung aufgefunden

Kaarst (ots) - Ein 65 Jahre alter Mann aus Kaarst befuhr am Freitagnachmittag (19.05.), gegen kurz nach 16:00 Uhr, den Jungfernweg in Richtung Giemesstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann mit seinem E-Scooter und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Hinweise auf die Beteiligung Dritter an dem Unfall haben sich bislang ...

